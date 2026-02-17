Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 20:10, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 20:10
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tedbir amacıyla 18 Şubat Çarşamba taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."