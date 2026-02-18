YÖK'ten Ramazan ayı düzenlemesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ramazan ayı dolayısıyla personeline yönelik çalışma saatlerine ilişkin düzenleme yaptı.
YÖK tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme e-postasında, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı tebrik edilerek, ayın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
Duyuruda, Ramazan ayı süresince kurumda görev yapan tüm kadın personelin saat 16.00'dan itibaren izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca kadın personel için Bilkent metro noktasına kadar kurum tarafından servis imkanı sağlanacağı ifade edildi.
Akşam mesai bitiminde kuruma erken gelen personel servislerinin ise saat 17.00 itibarıyla yolcularının tamamını almak suretiyle kurumdan ayrılabileceği kaydedildi.
Öte yandan, kurumda görev yapan 4/D statüsündeki işçi personelin de işlerini aksatmamak kaydıyla sabah servislerinden yararlanabileceği belirtildi.