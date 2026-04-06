Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Motorinde rekor artış, benzin de yükseliyor
Motorinde rekor artış, benzin de yükseliyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Altın haftaya düşüşle başladı
Altın haftaya düşüşle başladı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, yılın ilk çeyreğinde deniz kirliliğine karşı yürütülen denetimlerde 42 gemiye, toplam 25 milyon 375 bin 254 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 11:57, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 11:58
Yazdır
Gemi/botlar, helikopterler, uçaklar ve İHA'lardan oluşan yüzer ve uçar unsur filosu ile icra edilen sahil güvenlik devriye görevleri kapsamında denizlerde kirlilik kontrolleri sürüyor. Ayrıca vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen kirlilik ihbarlarına hızlı şekilde müdahale ediliyor.

9 Eylül 2022 tarihli ve 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge ile deniz kirliliği kontrolüne ilave olarak gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge kontrolü yapılıyor ve yasa dışı bir husus tespit edildiğinde idari para cezası uygulanıyor.

2026'nın ilk 3 aylık döneminde deniz kirliliği denetimlerinde (katı atık, evsel atıksu, petrol ve petrol türevli atıklar vb.) 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilen 11 gemi/tekneye toplam 18 milyon 38 bin 414 lira idari para cezası uygulandı.

Gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge kontrolü (atık transfer formu) kapsamında yapılan denetimlerde de belge ibraz edemeyen 31 gemi/tekneye, toplam 7 milyon 336 bin 840 lira idari para cezası verildi.

Çevreyi kirletenlere karşı denetimler aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimlerine ilişkin AA muhabirine, "Denizlerimizi korumak, vatan toprağını korumak kadar önemli bir vazifedir. Mavi vatanın her damlasında hakkımız, hukukumuz ve sorumluluğumuz vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, çevreyi kirletenlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürmekte, gerekli idari ve adli işlemleri tavizsiz şekilde uygulamaktadır. Temiz deniz, güçlü Türkiye'nin de temiz vicdanının ifadesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Denizlerdeki denetim yetkisinin Çevre Kanunu ve ilgili genelgelerle belirlendiği, Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm denizlerde kirliliğin adli yönden soruşturulması ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" suçundan tahkikat yürütmekle sorumlu olduğu vurgulandı.

Mavi vatanın temiz kalması ve deniz ekosisteminin korunması için çevreye karşı duyarlı olunması, karşılaşılan kirlilik vakalarının vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber