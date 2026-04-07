Bozbey'den boşalan koltuk için AK Parti'nin adayı belli oldu

Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yolsuzluk iddiaları kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde yeni süreç başladı. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde perşembe günü başkanvekilliği seçimi yapılacak.

AK Parti'de aday belirleme süreci kapsamında dört meclis üyesi aday adayı, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti'nin başkanvekili adayı olarak Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve bir dönem Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcülüğü görevinde bulunan Şahin Biba belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle, perşembe günü yapılacak seçimde Şahin Biba'nın başkanvekili olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimin yeni başkanvekili ile devam etmesi bekleniyor.