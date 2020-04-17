'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde görevli "saygı nöbetçileri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmaya başladı
|17 Nisan 2020 12:38
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde görevli "saygı nöbetçileri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmaya başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, emniyet mensubu "saygı nöbetçileri"nin maskeli fotoğraflarına yer verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' projesi için mesaj
17 Nisan 2020 14:27
|KPSS 2020/5 ile atananların göreve başlama süresi uzatıldı
17 Nisan 2020 13:19
|Çiğ süt ve manda-malak destekleri bugün ödenecek
17 Nisan 2020 12:54
|İnfaz hakimliklerinde yeni dönem Eylül'de başlayacak
17 Nisan 2020 12:30
|İstanbul'da hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme
17 Nisan 2020 11:25
|Bugün Karantinaya alınan bölgeler
17 Nisan 2020 11:14
|Bakan Selçuk: SYDF'ye ek kaynak göndereceğiz
17 Nisan 2020 11:00
|Kovid-19 hastalarını hastaneye sevk edilmesini sağlayan muhtara ödül
17 Nisan 2020 10:43
|Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim
17 Nisan 2020 10:05
|Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
17 Nisan 2020 09:57