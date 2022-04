Mukabele yapar, Kur'an-ı Kerim okurdu; Pyegamber Efendimiz (SAV), her zaman olduğu gibi bu ayda da Kur'an-ı Kerim okurdu. Peygamber Efendimiz (SAV) Ramazan ayında okunacak Kur'an-ı Kerim için bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Kim Kur?ân-ı Kerîm?den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü?l-Kur?ân 16)