İşte Peygamberimiz (SAV)'İn Ramazan Sünnetleri!
Üç ayların en kıymetlilerinden olan mübarek Ramazan-ı Şerif, tüm Müslüman alemi açısından feyzi ve bereketi oldukça yüksek bir aydır. On Bir Ayın Sultanı olarak nitelendirilen bu ayın fazileti için Müslümanlar, Peygamber Efendimiz (SAV)'in de sünnetlerini uygular. Peki Peygamber Efendimizin (SAV) Ramazan sünnetleri nelerdir?
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Her zaman olduğu gibi bu ayda da Peygamber Efendimiz (SAV)'in izinden giderek onun sergilediği davranışları uygulamalı, uzak durduğu şeylerden kaçınarak sünnetlerine uymalıyız. Peygamber Efendimiz (SAV)'in devamlı olarak yaptığı sünnet müekked sünnet olarak tanımlanırken, bazen yaptığı sünnetler gayri müekked sünnet olarak nitelendirilir.
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Bizler de mübarek Ramazan-ı Şerifi, hakkıyla geçirebilmek için samimi bir şekilde ibadet etmeli, bol bol dua etmeliyiz. Müslümanların amel defterlerini sağ taraflarından almaları için önemli bir fırsat ayı olan Ramazan'ı Peygamber Efendimiz (SAV)'de bol ibadetle geçirirdi.
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Peki Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazanı nasıl geçirirdi? Ramazan-ı şerifte sevap kazandıracak ameller neler? Peygamber Efendimiz (SAV)'in Ramazan ayında uyguladığı sünnetler neler? İşte Peygamber Efendimiz (SAV)'in Ramazan ayına özel sünnetleri...
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PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN RAMAZAN SÜNNETLERİ İtikafa girerdi; Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazanın son on gününde dünya ile alakasını keser ve camiye giderek kendini ibadete verirdi.
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Hazret-i Ayşe (r.a) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV), vefat edene kadar Ramazan?ın son on gününde itikâfa girmiştir. Vefatından sonra eşleri itikâfa girmeye devam ettiler. (Buhârî, İtikâf 1; Müslim, İtikâf 5.)
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"Resûlullah mescitte keçeden yapılmış küçük bir Türk çadırında itikâfa girerdi." (Müslim, Sıyâm, 215; İbni Mâce, Sıyâm, 62)
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Ebû Hüreyre (r.a.) şöyle diyor: "Resûlullah, her Ramazan on gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği sene ise yirmi gün itikâf yaptı." (Buhârî, İtikâf, 17. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 78; ibni Mâce, Sıyâm, 58)
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Sahur yapardı; Sahuru bereket olarak gören Peygamber Efendimiz (SAV), mümin kimseleleri sahur yapmaları konusunda teşvik etmiştir. Bu konu hakkında Perygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Sahur yemeği yiyin, zîrâ sahurda bereket vardır."(Buhârî, Savm, 20)
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Zeyd İbni Sâbit (r.a.) buyurdu ki: Biz Resûlullah ile birlikte sahur yemeği yedik sonra da sabah namazını kıldık. Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti? diye soruldu. "Elli âyet okuyacak kadar" cevabını verdi. (Buhârî, Savm 19; Müslim, Sıyâm 47)
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"Bir yudum su ile dahî olsa sahur yapınız." (Abdurrazzâk, Mu sannef, IV, 227/7599)
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Mukabele yapar, Kur'an-ı Kerim okurdu; Pyegamber Efendimiz (SAV), her zaman olduğu gibi bu ayda da Kur'an-ı Kerim okurdu. Peygamber Efendimiz (SAV) Ramazan ayında okunacak Kur'an-ı Kerim için bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Kim Kur?ân-ı Kerîm?den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü?l-Kur?ân 16)
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Bir başka hadislerinde de, "Üç zümre vardır ki, onları Kıyametin dehşeti korkutmaz, onlar için hesap zorluğu yoktur, diğerlerinin hesabı bitinceye kadar onlar misk tepecikleri üzerindedirler. Bunlardan birisi, Allah'ın rızasını kazanmak için Kur'ân okuyan kimsedir." buyurmuştur. (Taberanî'den Münzirî, et-Terğîb, 1/311)
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"Bir kimsenin şu âyetleri unuttum demesi ne kötü şeydir! Onlar ona unutturulmuştur. Kur'ân'ı hatırınızda tutmaya çalışın. Doğrusu o, hayvanın ipini koparıp kaçması gibi, kişinin zihninden silinip gider." (Müslim, "Müsafirin," 228, 229)
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Teravih namazı kılardı; Ebû Hüreyre (r.a)'un rivayetlerine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:
"Kim Ramazan?ın faziletine inanarak ve sevabını Allah?tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır."
Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Kıyâmü?l-leyl 3, Savm 39, 40, Îmân 31, 32; İbni Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 3, 39, 40.