Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin olumsuz sonuçlanmasının ardından X sosyal medya platformunda detaylı bir açıklama yayımladı. Açıklamasında, Türkiye Kamu-Sen'in Türk memurunun teminatı olduğunu vurgulayan Kahveci, toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve yetkili konfederasyonun çelişkili tutumunun süreci olumsuz etkilediğini belirtti.

Toplu Sözleşme Sürecinin Değerlendirilmesi

Sekizinci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmış, yetkili konfederasyonun ikircikli tutumu ve çelişkili kararları nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci de tartışmaya açılmıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon vatandaşın ekonomik geleceğini belirleyecek bu toplantıların verimli geçmesi için hassasiyet gösterilmesi gerektiği sürekli vurgulanmıştır.

Yetkili Konfederasyonun Tutumu

Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmeleri sonunda, yetkili konfederasyon önce Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmayarak, sonu belli olmayan ancak kaybedeni memur ve emekli olacak bir tartışmanın fitilini ateşlemiş, ardından da Kamu İşveren tarafının başvurusu üzerine Hakem Kuruluna katılarak kafa karışıklığı içinde olduğunu göstermiştir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve TBMM'nin Rolü

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği karar, hiçbir şekilde TBMM'nin kamu çalışanlarına ve emeklilere ilişkin yeni kararlar almasını engelleyecek nitelikte değildir. Memur ve emeklilerin mali haklarına ilişkin birçok düzenleme, 2022 ve 2023 yıllarında verilen refah payı ve ilave ek ödeme gibi kararlar TBMM'de alınmıştır.

Türkiye Kamu-Sen'in Tavrı ve Mücadele Yöntemleri

Basın açıklamaları

Açık alan toplantıları

Ülke genelinde iş bırakma eylemleri

Yetkililerle görüşmeler

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sonrası eylemler ve siyasi girişimler

Kurul Üyeliği ve Yasal Süreçler

Kanuna göre Türkiye Kamu-Sen'in Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna üye göndermesi veya göndermemesi, kurulun toplanma yeter sayısına etki etmemektedir. Kurulun toplanması, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi için oluşturulmuş platformlardan biridir. Türkiye Kamu-Sen olarak çalışanların emeğinin ve alın terinin hakkını savunmak için yasal olan her platformun kullanılması gerektiğine inanılmaktadır.

4688 Sayılı Kanunun Yetersizliği ve Sendikal Tercih

4688 sayılı Kanunun yetersizliği, sorunların büyümesinde büyük bir etkendir. Bu yılki toplu sözleşme görüşmeleriyle bir kere daha görülmüştür ki, Türk memurunun kurtuluşu, sendikal tercihini gözden geçirip bu iş bilmezlerin tekeline son vermekten geçmektedir.

Türkiye Kamu-Sen'in Kararlılığı

Türkiye Kamu-Sen, anlık kararlar vermez, ihtiraslarıyla hareket etmez, kamu çalışanları ve emeklilerinin aleyhine hiçbir kararın altına imza atmaz. Türkiye Kamu-Sen, Türk memurunun teminatıdır. İfadelerini kullandı.

Önder Kahveci'nin Toplu Sözleşme Sürecine ilişkin X paylaşımı şöyle: