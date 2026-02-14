Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak

Adalet Bakanlığı'nın Mart ayında 15 bin personel alımı için ilana çıkacağı açıklandı.

14 Şubat 2026
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak

Adalet Bakanlığı'nın Mart ayında 15 bin personel alımı için ilana çıkacağı bildirildi.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, 15 bin personel alımı ile ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapılan görüşmede, 15 bin kişilik yeni personel alımı için ilan sürecinin Mart ayında başlatılacağı ifade edildi.

Daha önce gerçekleştirilen 5 bin kişilik alım sürecinin tamamlandığı hatırlatılırken, yeni ilanla birlikte toplam 20 bin personelin 2024 KPSS puanı esas alınarak istihdam edilmiş olacağı belirtildi.

Alım yapılacak kadro ve unvanlara ilişkin detayların ise daha sonra netleşmesi bekleniyor.


