Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Ücretsiz seyahat desteğine yüzde 30 zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ücretsiz seyahat kapsamında toplu taşıma araçlarına yapılan gelir desteği yüzde 30 artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
14 Şubat 2026
Ücretsiz seyahat desteğine yüzde 30 zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile birlikte ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği yüzde 30 oranında artırıldı.

İstanbul ve Ankara'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için ödenen destek 6 bin 210 TL'den 8 bin 73 TL'ye yükseltilirken, diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren araçlar için ödeme tutarı 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye çıkarıldı.

Büyükşehir olmayan illerde ise destek miktarı 3 bin 726 TL'den 4 bin 844 TL seviyesine yükseltildi.

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık destek de 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye çıkarıldı.

Yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "4.658" ibaresi "6.055" olarak, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "6.210" ibaresi "8.073" olarak, (2) numaralı alt bendinde yer alan "4.658" ibaresi "6.055" olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan "3.726" ibaresi "4.844" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür"


