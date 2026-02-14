Mehmet Ağar'dan yeni bakan Çiftçi'yi ziyaret
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim."
