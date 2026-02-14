Derbide Kanarya güldü! 3 attı, 3 aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 48. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Alınan bu sonuçla beraber yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, puanını 52'ye yükselterek zirve takibine devam etti.

Trabzonspor ise sahasında bu sezon ilk kez yenilgiye uğradı ve 45 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

1' İlk düdük çaldı.

6' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Skriniar yüzde 100'lük gol pozisyonunu kale önünde değerlendiremedi.

7' GOL | Trabzonspor, kontra atakla çıktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muçi, hatayı affetmedi.

15' GOL | Fenerbahçe'den Trabzon'a cevap gecikmedi. İsmail Yüksek verdi, Anderson Talisca attı.

23' Fenerbahçe, ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.

25' Talisca'nın kullandığı frikik, barajdan kornere çıktı.

27' Trabzonspor antrenörü Olcay Demir'e sarı kart çıktı.

28' Onuachu'nun kafa vuruşu, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

33' Ederson, Felipe'nin şutunu iki hamlede kavradı.

34' GOL | Kerem Aktürkoğlu, Asensio'dan aldığı pası tek dokunuşta gole çevirdi. Fenerbahçe deplasman 2-1 önde.

36' Anderson Talisca sarı kart gördü.

39' Felipe Augusto, Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' GOL | Paul Onuachu, attığı kafa golüyle durumu eşitledi.

44' Ander Onana, sarı kart gördü.

44' Guendouzi sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

45' Lovik sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu | Trabzonspor 2-2 Fenerbahçe

46' İkinci 45 dakika başladı.

48' GOL | Papara Park alev alev! Fenerbahçe, ikinci yarıya golle başladı. Marco Asensio, Kerem'in pasında hata yapmadı ve Kanarya'yı deplasmanda tekrardan öne geçirdi.

51' Trabzonspor'da Oulai, sarı kart gördü.

57' Ernest Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.

62' Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın yerine Sidiki Cherif oyuna dahil oldu.

64' Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun yerine Umut Nayir oyunda.

66' Marco Asensio'nun muhteşem şutu, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

67' Fenerbahçe'de Mert Müldür, sarı kart gördü.

72' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kerem Aktürkoğlu ve Kante kenara gelirken Dorgelese Nene ve Musaba oyuna dahil oldu.

75' Lovik'in yerine Nwakaeme oyunda.

76' Oulai'nin şutu, üstten auta çıktı.

80' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in yerine Yiğit Efe Demir oyunda.

90' İkinci yarının sonuna ilave 5 dakika eklendi.

Maç sonucu | Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe



