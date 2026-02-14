YDS 2026/2 sonuçları açıklandı
YDS 2026/2 sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Şubat 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekleri belirtildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
