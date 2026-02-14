Bolat: Altın hariç cari açık milli gelirin yüzde 1,3-1,4'üne geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, bu tutarın büyük ölçüde altın ithalatından kaynaklandığını söyledi. Altın hariç tutulduğunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,3-1,4 bandına gerilediğini vurgulayan Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmanın Türkiye için "olmazsa olmaz kırmızı çizgi" olduğunu ifade etti.

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Bolat, Türkiye'nin ihracat performansına ve Kocaeli'nin ekonomideki yerine dikkat çekti.

"Kocaeli tek başına 35 milyar dolar ihracat yapıyor"

Bolat, 23 yıl önce Türkiye'nin toplam mal ihracatının 36 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bugün Kocaeli'nin tek başına 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Kocaeli'nin Türkiye mal ihracatının yüzde 12,5'ini karşıladığını belirten Bolat, Gebze'nin ise tek başına yüzde 3,65 paya sahip olduğunu aktardı. İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan ilin Kocaeli olduğunu ifade eden Bolat, geçen yıl 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracata ulaştığını, 46 ilin ise ihracatını artırdığını kaydetti.

"İhracat yatırım ve istihdam demektir"

İhracatın yalnızca dış satım anlamına gelmediğini vurgulayan Bolat, "İhracat; yatırım, üretim, istihdam ve vergi demektir" dedi. Kocaeli'nin geçen yıl yaklaşık 10 trilyon liralık vergi gelirinin 1 trilyon lirasını tek başına karşıladığını belirten Bolat, ihracatın döviz kazandırarak dış dengeye katkı sunduğunu ve ekonomik istikrarı desteklediğini dile getirdi.

Hedef 410 milyar dolarlık toplam ihracat

Bolat, hizmet ihracatının 122 milyar dolar seviyesinde olduğunu, toplam mal ve hizmet ihracatının ise 396 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu yıl hedefin 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolara çıkmak olduğunu ifade etti.

Cari dengeye ilişkin değerlendirmesinde, "Cari işlemler açığımız 25 milyar dolar olup bu rakam altın ithalatına denk gelmektedir. Altın ticari bir mal değil, finansal ve yatırım aracıdır" diyen Bolat, altın hariç açık oranının görece düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Ekonomide 1,6 trilyon dolar beklentisi

2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin açıklanmasıyla Türkiye ekonomisinin yaklaşık 1,6 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Bolat, bunun Türkiye'yi dünya ekonomisinde 16'ncı sıraya taşıyabileceğini ve Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi konumuna yükseltebileceğini söyledi.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam 273,5 milyar dolarlık mal ihracatı içindeki payının yüzde 43,5'e çıktığını ifade eden Bolat, savunma sanayi ihracatının ise 20 yıl önceki 250 milyon dolar seviyesinden 10 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Küresel ticarette korumacılığın arttığını belirten Bolat, geçen yıl ihracatçılara 33 milyar lira destek sağlandığını, bu yıl bu rakamın 45 milyar liraya çıkarılmasının planlandığını söyledi. İhracatçı sayısının 168 bine ulaştığını ve Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın 117 milyar dolara çıktığını kaydetti.



