Sözleşmeli öğretmenler: Bir ay yüzünden ailemizden ayrı kalmayalım

Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Sözleşmeli öğretmenler: Bir ay yüzünden ailemizden ayrı kalmayalım

2023 yılında gerçekleştirilen 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayan öğretmenler, 2026 Eylül'de kadroya geçecek. Ancak Ağustos ayında yapılacak aile birliği başvurularında "kadrolu olma" şartı aranması, binlerce öğretmeni yalnızca bir aylık takvim farkı nedeniyle başvuru hakkından mahrum bırakıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 16:30, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 18:31
Yazdır
Sözleşmeli öğretmenler: Bir ay yüzünden ailemizden ayrı kalmayalım

2023 yılında sözleşmeli olarak atanan öğretmenler, aile birliği mazeret hakkına ilişkin takvim uyumsuzluğu nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

8 Mayıs 2023 tarihinde ataması yapılan ve Eylül 2023'te görevlerine başlayan öğretmenler, mevcut mevzuata göre 2026 yılının Eylül ayında kadroya geçecek.

Ancak 2026 yılı Ağustos ayında yapılacak aile birliği mazeret başvurularında "kadrolu olma" şartının aranması nedeniyle, söz konusu öğretmenler başvuru hakkından yararlanamayacak.

Öğretmenler, kadroya geçiş tarihi ile başvuru süreci arasında yalnızca bir aylık fark bulunduğunu belirterek, bu teknik zamanlama nedeniyle aile birliği haklarının fiilen engellendiğini ifade ediyor.

Kaç Kişi Etkilenecek?

2023 yılında toplam 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Eş durumu tayini talebinde bulunacak öğretmen sayısı net olarak bilinmese de, sürecin ciddiyetini gösteren önemli bir veri bulunuyor.

Mağduriyet yaşayan öğretmenlerin oluşturduğu gruplarda halihazırda 6-7 bin üye yer alıyor. Öğretmenler, henüz konudan haberdar olmayan veya sürece dahil olmamış kişilerin de bulunduğunu, dolayısıyla etkilenen kişi sayısının daha yüksek olabileceğini ifade ediyor.

"Bir Ay İçin Ailemizden Uzak Kalıyoruz"

Öğretmenler, yaşanan durumun yalnızca idari bir takvim sorunu olmadığını, aile bütünlüğünü doğrudan etkileyen bir hak kaybı olduğunu vurguluyor. Kadroya geçişin Eylül ayında gerçekleşecek olması nedeniyle, Ağustos ayında açılacak başvuru ekranından yararlanamayan öğretmenler, bir sonraki dönemi beklemek zorunda kalacaklarını belirtiyor.

Talep: Takvim Düzenlemesi

Mağduriyet yaşayan öğretmenler, çözüm olarak Ağustos ayında başvuru ekranının açılmasını ve Eylül ayında kadroya geçiş sonrası ilişik kesmeye imkan tanınmasını talep ediyor. Böylece hem mevzuat şartının karşılanacağı hem de aile birliği hakkının korunacağı ifade ediliyor.

Öğretmenler, Anayasa ile güvence altına alınan aile bütünlüğü hakkının korunması adına ilgili makamlarca düzenleme yapılmasını istiyor.

Bir aylık zaman farkı, hukuken küçük; sosyal olarak büyük bir sonuç doğuruyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber