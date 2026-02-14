Simit yerken fenalaşan kadın öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde simit yerken fenalaşan 70 yaşındaki Gönül Kanat hayatını kaybetti. Nefes borusuna yiyecek kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde simit yerken fenalaşan 70 yaşındaki Gönül Kanat, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Turan Mahallesi'nde Gönül Kanat'ın (70) simit yerken rahatsızlandığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
Evdeki ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Kanat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NEFES BORUSUNA KAÇMIŞ
Nefes borusuna yiyecek kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.