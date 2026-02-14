Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Etiyopya'ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edecek. Ziyaretlerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve çeşitli anlaşmaların imza süreci ele alınacak.
Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır.
Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."