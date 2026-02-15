Hazine destekli kredilerde yeni dönem: Borcu olana kesinti şartı geldi!

Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde kurallar yeniden yazıldı. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Halkbank aracılığıyla kullandırılan kredilerde, borçsuzluk belgesi ibrazı zorunlu hale getirildi. 15 günden eski olmayan belgelerle vadesi geçmiş vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını kanıtlayamayanlar için yeni bir mekanizma devreye girecek.



Borçlu Esnaf ve Çiftçiye Yüzde 25 Kesinti



Yeni düzenlemeye göre, vadesi geçmiş borcu bulunan veya yapılandırması bozulan hak sahiplerinin kredileri doğrudan kesintiye uğrayacak. Koşulu sağlayamayan kişilerin kullanacağı finansman veya kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, kişi adına ilgili vergi dairesine veya SGK birimine aktarılacak.



Bu uygulama kapsamında tahsil edilecek tutar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek. Ayrıca, borç faizine ilişkin Hazine tarafından sağlanan indirim oranı da yüzde 25 olarak uygulanacak.



400 Bin Liraya Kadar Olan Krediler Muaf Tutuldu



Hükümet, küçük ölçekli üreticiyi korumak adına bazı istisnalar da getirdi. Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında, tamamı ayni olarak kullandırılan ve 400 bin lirayı aşmayan finansman ve kredilerde borç sorgulaması yapılmayacak.



2026 Sonuna Kadar Esneme Payı



Belirli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için de müjdeli bir haber var. Söz konusu borçsuzluk şartları, kapsam dahilindeki esnaf grupları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar aranmayacak. Bu sayede zor durumdaki küçük işletmelerin finansmana erişiminin devam etmesi hedefleniyor.