Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borcuna en sadık şehirler belli oldu

Tüketici kredileri 3 trilyon TL'ye yaklaşırken, konut kredileri toplam hacmin yüzde 23'ünü oluşturdu. Aralık 2025 verilerine göre takibe düşme oranı yalnızca yüzde 0,17 seviyesinde kalırken, depremden etkilenen illerde dahi oranların yüzde 1'in altında seyretmesi dikkat çekti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 11:45, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 11:40
Borcuna en sadık şehirler belli oldu

Türkiye'de tüketici kredilerinin toplam hacmi 3 trilyon TL sınırına dayandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Şubat ile sona eren haftada tüketici kredileri 2 trilyon 998 milyar 342 milyon TL seviyesine çıktı.

Geçen yıl 2 trilyon 881 milyar 138 milyon TL düzeyinde kapanan kredi hacmi, 2026'nın ilk beş haftasında yaklaşık 117 milyar TL artış gösterdi.

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre, toplam tüketici kredilerinin 695 milyar 554 milyon TL'lik kısmını konut kredileri oluşturdu. Böylece konut kredilerinin toplam içindeki payı yüzde 23 oldu. Veriler, konut kredisi kullanan vatandaşların ödemelerini büyük ölçüde düzenli sürdürdüğünü gösterdi.

Hangi iller borcuna sadık

FinTürk'ün Aralık 2025 verilerine göre, konut kredilerinde takibe düşme oranı yüzde 0,17 ile ortalamanın oldukça altında gerçekleşti. Borcuna en sadık iller ve takibe düşme oranları şu şekilde sıralandı:

  • Bingöl: %0
  • Ardahan: %0,01
  • Burdur: %0,02
  • Yalova: %0,03
  • Ağrı: %0,03
  • Iğdır: %0,04
  • Bolu: %0,05
  • Trabzon: %0,06
  • Aksaray: %0,06
  • Edirne: %0,06
  • Sinop: %0,06
  • Yozgat: %0,07
  • Sivas: %0,07
  • Erzurum: %0,08
  • Muş: %0,08

Üç büyükşehirde tablo

Aralık 2025 itibarıyla 197,40 milyar TL bakiye ile İstanbul, en fazla konut kredisi kullanılan il oldu. Kentte takibe düşme oranı yüzde 0,16 olarak kaydedildi. Ankara'da 91,90 milyar TL'lik konut kredisi bakiyesinin yüzde 0,11'i takibe düşerken, İzmir'de bu oran yüzde 0,17 seviyesinde gerçekleşti. İzmir'de toplam konut kredisi bakiyesi 49,30 milyar TL oldu.

Deprem illerinde oranlar

2023'te yaşanan depremlerden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman, konut kredilerinde en yüksek takip oranına sahip ilk üç il olarak öne çıktı. Kahramanmaraş'ta oran yüzde 0,45, Hatay'da yüzde 0,54, Adıyaman'da ise yüzde 0,60 olarak belirlendi. Buna karşın bu illerde de takip oranlarının yüzde 1'in altında kaldığı görüldü. Üç ilin toplam konut kredisi stoku yaklaşık 8 milyar TL seviyesinde bulunurken, bu tutar toplam konut kredilerinin yüzde 1,1'ine karşılık geliyor.

