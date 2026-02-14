Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Meteorolojiden kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
Diplomasi ve MEB'de Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
TCMB paylaştı: İşte dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri!
Bakan Gürlek'ten ilk açıklamalar: 86 milyon vatandaşımızın bakanıyım!
Yılmaz ile görüşen Ali Yalçın: Ücretlerde ve sistemde reform şart!
Evlenecek çiftler dikkat: Düğün salonları o gün tatil yapacak!
Bakan Memişoğlu: Ramazan Ayı sigarayı bırakmak için fırsat!
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti

Bolu'da fabrikada çalışan oğlunu almak için scooterla gelen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Giriş : 14 Şubat 2026 22:48, Son Güncelleme : 14 Şubat 2026 22:49
Fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti

Bolu'da fabrikada çalışan oğlunu almak için scooterla gelen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Çepni Köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, fabrikada çalışan oğlunu scooterla almaya geldi. Kadına, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


