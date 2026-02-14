Alışveriş için İngiltere'den Antalya'ya uçtu! Daha ucuz çıktı

İngiltere'de indirim ve tasarruf paylaşımlarıyla tanınan "Coupon Kid" lakaplı Jordon Cox, alışveriş maliyetlerini karşılaştırmak amacıyla dikkat çekici bir deneye imza attı. Cox, İngiltere'deki süpermarket fiyatlarıyla Türkiye'deki fiyatları kıyaslamak için aynı gün gidiş-dönüş olmak üzere yaklaşık 2 bin mil yol kat ederek Antalya'ya uçtu.

Günlük ürünleri karşılaştırdı

Mirror gazetesinin haberine göre Cox, hazırladığı alışveriş sepetine markalı gıda ürünleri, kişisel bakım malzemeleri, ev eşyaları ve temel ihtiyaç ürünlerini ekledi. Sepette yer alan ürünlerin büyük bölümü İngiltere'deki süpermarketlerde satılanlarla aynıydı.

Cox'un hesaplamasına göre aynı alışverişin İngiltere'deki Tesco mağazasında maliyeti 89,38 sterlin oldu.

Uçak bileti dahil hesap yaptı

Türkiye seyahatinin maliyet kalemleri ise şöyle sıralandı:

Uçak bileti: 33,01 sterlin

Gidiş-dönüş tramvay: 1,44 sterlin

Türkiye'de alışveriş: 34,34 sterlin

Toplam harcama 68,79 sterlin olarak hesaplandı.

Tüm giderler dahil edildiğinde Cox'un İngiltere'de alışveriş yapması durumuna kıyasla yaklaşık 20 sterlin daha az harcadığı ortaya çıktı.

"Bu mümkün olmamalı"

Cox, İngiltere'de 2020-2025 yılları arasında gıda fiyatlarının yüzde 37 arttığını savunarak fiyat artışlarını eleştirdi. Süpermarketlerin ve karar vericilerin çözüm üretmesi gerektiğini belirten Cox, "Bu mümkün olmamalı. Bir çözüm bulunmazsa hepimiz alışveriş için yurt dışına uçacağız" ifadelerini kullandı.

Alışverişle tatili birleştirdi

Cox yalnızca alışveriş yapmakla kalmadığını, deniz kenarında gün batımını izleyerek kısa bir dinlenme fırsatı da bulduğunu söyledi. Böylece seyahati hem ekonomik bir deney hem de kısa bir kaçamak haline geldi.



