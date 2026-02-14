Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Avrupa'nın resmi istatistik kurumu Eurostat verilerinden derlediği grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara, "gün aşırı et, tavuk, balık yiyebilme imkanına sahip olmayanların oranı" göstergesinin halkın yoksulluğunu en iyi yansıtan verilerden biri olduğunu belirtti.

Paylaşılan grafikte, söz konusu göstergenin 2014 yılına kadar iyileşme gösterdiği, ancak 2018-2022 döneminde yeniden bozulduğu görüldü. 2023 itibarıyla Türkiye'de halkın yaklaşık yüzde 40'ının düzenli şekilde et, tavuk ya da balığa erişemediği ifade edildi.

OECD verilerinde son sıra

Kara, ayrıca OECD verilerine dayanan bir başka grafik paylaşarak Türkiye'nin aynı göstergede OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldığını belirtti. Kara, "OECD ülkelerinde gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketme şansına sahip olamayanların oranı. Açık ara birinciyiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Kara, farklı endekslerin de benzer bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayarak kaygı düzeyi, güven, yaşam tatmini, kaliteli beslenme ve rüşvet algısı gibi alanlarda da durumun iyi olmadığını söyledi.

"Öğrencilerin yüzde 18'i ayda en az bir gün aç kaldığını söylüyor"

Kara'nın dikkat çektiği bir diğer veri ise öğrencilerle ilgili oldu. Buna göre 2022 yılında parasızlık nedeniyle ayda en az bir gün aç kaldığını söyleyen öğrencilerin oranı yüzde 18 olarak kaydedildi.



