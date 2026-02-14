Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerine satırla saldırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Çıkan arbedede 4 polis memuru ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaş dahil 6 kişi yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak'ta, bölgede ring görevi yürüten polis aracına yaklaşan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, ekiplere "Niye geziyorsunuz, ne işiniz var burada?" diyerek hakaret etti. Polislerin araçtan inmesi üzerine şüphelinin elindeki satırla saldırdığı ileri sürüldü.

ARBEDE BÜYÜDÜ, 4'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Sokaktan gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelinin yakınları ile ekipler arasında da kısa süreli arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda 4 polis memuru ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Sokakta yaşanan panik kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan gerginlik ve saldırı anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.







