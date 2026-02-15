Yabancı yatırımcıda 'tarihi rekor': 2025'in toplam girişi 45 günde aşıldı

7 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPTILAR



Türkiye sermaye piyasaları, yabancı yatırımcı ilgisi açısından son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistikleri, yurt dışı yerleşiklerin Türk Lirası (TL) varlıklara yöneliminin 2026 yılı itibarıyla zirveye ulaştığını teyit ediyor. 2025 yılının tamamında gerçekleşen 5,2 milyar dolarlık toplam portföy girişi, henüz şubat ayının ilk yarısında aşıldı.

Yabancı yatırımcılar yılbaşından bugüne kadar geçen sürede piyasaya net 7 milyar dolara yakın taze kaynak aktardı. Hisse senedi piyasasına 1 milyar 617 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken, tahvil kanadında 4 milyar 484 milyon dolarlık güçlü bir alım gözlendi. Analistler, Türkiye sermaye piyasalarına yönelik iştah artışını makroekonomik öngörülebilirliğin yükselmesine ve beklenen faiz indirim döngüsünün oluşturduğu fırsat penceresine bağlıyor.

ÖZEL SEKTÖRE GÜVEN TAZELENDİ



Yabancı yatırımcı girişleri yalnızca kamu kağıtlarıyla sınırlı kalmadı. Özel sektör borçlanma araçlarına yönelen 924 milyon dolarlık taze sermaye, şirketlerin ihraç ettiği kağıtlara duyulan güvenin tazelendiğini kanıtladı. Toplamda 7 milyar dolara ulaşan net giriş, TL bazlı enstrümanların küresel fonlarda yeniden ağırlık kazandığını ortaya koyuyor.

SON 10 YILIN EN BAŞARILI DÖNEMİ OLMAYA ADAY



Sermaye girişlerindeki keskin yükseliş, Borsa İstanbul'da sahiplik yapısını da değiştirmeye başladı. Yabancı takas oranı, uzun süredir takıldığı direnç seviyelerini aşarak kademeli şekilde yüzde 40 bandına dayandı. Mevcut hızın korunması durumunda 2026, portföy yatırımları bakımından son 10 yılın en başarılı dönemi olmaya aday görünüyor. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) stoku içerisindeki yabancı payı yüzde 9 seviyesine yaklaşırken, piyasadaki derinleşme her geçen hafta güçleniyor.

Cabir Turğut