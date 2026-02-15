PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak

Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun ortak raporuna bu hafta son şekli verilmesi beklenirken, mart ayında gündeme getirilmesi planlanan müstakil ve geçici yasa taslağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Yapılan planlamalara önce geçici bir yasa çıkarılacak, ardından da infaz düzenlemelerine yönelik adımlar atılacak. Müstakil ve geçici nitelikte olacak yasada, diğer suç tipleri ve örgütler bakımından emsal teşkil etmeyecek şekilde sınırlar keskin çizgilerle belirlenecek. Kanunun, sadece varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı tarif edilecek. Böylece devamında çıkarılacak yasalardan FETÖ veya diğer örgütlerin yararlanmasının önüne geçilecek.

CEZASIZ KALMAYACAKLAR



Çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra, bu yasaya bağlı olarak Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu başta olmak üzere ilgili kanunlarda değişiklikler yapılacak ve idari anlamda atılacak adımlar belirlenecek. Çerçeve yasa kapsamında çıkarılacak uyum yasalarından sonra, suça karışmamış PKK'lılara bir yıl içinde güvenlik makamlarına başvurmaları halinde mevcut TCK'da yer alan 'Etkin pişmanlık' hükümlerine benzer bir infaz rejimi uygulanacak.

Suça karışmamış olsa bile bu durumdaki örgüt üyelerine hiçbir ceza verilmemesi sözkonusu olmayacak.

Türkiye'ye dönen ve suç işlememiş olanlar cezaevine girmeyecek, ancak adli kontrol kurallarına tabi olacaklar.

5 yıllık süre içinde yeniden suç işlemezlerse, adli kontrol kapsamından çıkarılacaklar. Bir anlamda suç işlemeyenler cezasını cezaevinde değil; dışarda adli kontrolle infaz edecekler.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILAR



Suç işleyenler veya halen cezaevinde olan örgüt üyelerine ilişkin ise ayrı bir infaz rejimi uygulanacak. Suç işleyen örgüt üyelerine herhangi bir af söz konusu değil.

Ancak cezalarının büyük bölümünü cezaevinde geçirenlerin kalan cezaları için dışarda infaz imkanı getirilmesi planlanıyor. Burada, işlenen fi ilin ağırlığı şartlı salıvermede önemli bir kriter olacak.

Örneğin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezası alan örgüt üyelerinin 25 yılını cezaevinde geçirmesi durumunda, 10 yıllık bir şartlı salıverme hükümlerine tabi tutulabileceği belirtiliyor.

Ancak, sıkı adli kontrol kurallarına tabi tutulacaklar, yeniden suç işlemeleri durumunda tekrar cezaevine gönderilecekler. AK Parti kaynakları da suç işleyen örgüt üyelerinin hiçbir şekilde ceza kapsamı dışında tutulmayacağını belirterek, toplumda cezasızlık algısı oluşturacak bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.

ÖCALAN'IN DURUMU



Ceza İnfaz Kanunu'na (CİK) göre PKK elebaşı Abdullah Öcalan hiçbir şekilde şartlı salıverme hükümlerinden yararlanamıyor.

Öcalan'ın da diğer PKK'lılar gibi cezasının kalan bölümünü dışarda infaz etmesi gündeme gelecekse, CİK'te yer alan, 'Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkümiyet halinde, şartlı salıverilmenin uygulanmayacağı' hükmünün kaldırılması gerekiyor.

Bu konuda AK Parti cephesinde henüz verilmiş bir karar yok.

YÜCEL KAYAOĞLU