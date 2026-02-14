2 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Sivas ve İstanbul'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas ve İstanbul'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemek için operasyon düzenlendi.
Sivas merkezli İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.