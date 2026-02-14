Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünce yayımlanan, 2025 yılı Türk boğazları gemi geçiş istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, "2025'te İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3'ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 44 bin 468 geminin ise yüzde 53,9'u yani 23 bin 971 gemi, kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece, 2025'te boğazlardaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaşırken 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi." ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve Çanakkale boğazlarını en çok genel kargo gemileri kullandı"

Uraloğlu, geçen yıl İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçen gemi türlerine ilişkin bilgi vererek, 2025'te söz konusu boğazları en çok genel kargo gemilerinin kullandığını aktardı. Söz konusu dönemde, İstanbul Boğazı'ndan 14 bin 724, Çanakkale Boğazı'ndan 13 bin 870 genel kargo gemisinin geçtiğine işaret eden Uraloğlu, genel kargo gemisini, dökme yük gemilerinin takip ettiğini ve bir yılda İstanbul Boğazı'nı 7 bin 493, Çanakkale Boğazı'nı 8 bin 66 dökme yük gemisinin kullandığını kaydetti.

İstanbul Boğazı'nı kullanan gemilerde 203,7 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere 422,8 milyon ton, Çanakkale Boğazı'nı kullanan gemilerde 232,5 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere 570,3 milyon ton yük taşındığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bu dönemde, 300 metreden büyük 128 gemi İstanbul Boğazı'ndan, 660 gemi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 250-300 metre boy aralığında ise İstanbul Boğazı'nda 1836, Çanakkale Boğazı'nda 3 bin 11 gemi geçişi gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türk boğazlarını en fazla kullanan gemilerin bayrak dağılımına değinerek, 12 bin 823 gemi ile en fazla Panama bayraklı gemilerin geçiş yaptığını, söz konusu ülkeyi 12 bin 765 ile Türk bayraklı ve 10 bin 735 ile Liberya bayraklı gemilerin takip ettiğini vurguladı.

"Deniz araçlarının karıştığı kaza ve olaylar 2024'e göre yüzde 21 azaldı"

Yoğun gemi trafiğine rağmen, deniz emniyetinin en üst seviyede tutulduğunun altını çizen Uraloğlu, geçen yıl boyunca meydana gelen deniz kazaları ve olaylarına ilişkin verileri şöyle paylaştı:

"Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde icra edilecek tüm arama kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile 2025'te 299 deniz aracı kazasına müdahalede bulunarak 561 kişiyi sağ olarak kurtardık. Deniz araçlarının karıştığı kaza ve olaylar 2024'e göre yüzde 21 azaldı."

Uraloğlu, Türk boğazlarında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, bu doğrultuda Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi'nin gelişen ihtiyaçlarla birlikte 2025 yılında revize edildiğini hatırlattı.

Kruvaziyer turizminde de önemli ivme yakalandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul limanlarını, 2024 yılında 204 kruvaziyer gemi ile 439 bin 968 kruvaziyer yolcu ziyaret ederken 2025 yılında İstanbul limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla 265 kruvaziyer gemi ve 625 bin 517 kruvaziyer yolcuya ulaşıldı."