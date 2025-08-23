Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!

Memur-Sen'den yapılan açıklamada;Sendika olarak, kamu işvereninin noterliğini yaptığını ifade ettikleri Hakem Kurulu'na başvurmamalarına rağmen, kamu işveren tarafının Hakem'e başvurarak süreci başlattığı vurgulandı. Bu süreçte bazı kesimlerin, Memur-Sen'in Hakem'e üye göndermeyerek toplu sözleşmeyi Meclis'e taşıması gerektiğini savunduğu belirtildi.

Hakem Kurulu ve 58 Maddenin Önemi

Memur-Sen, daha önce hiç yaşanmamış bu durumda, Kanun'un ilgili maddelerini dikkate alarak yaptığı değerlendirmelerde kamu görevlilerinin lehine ve aleyhine olacak durumları detaylı şekilde incelediğini açıkladı. Hakeme üye verilmediğinde uzlaşılan 58 maddenin yok sayılmasının ve önceki kazanımların belirsizliğe mahkum edilmesinin kamu görevlilerinin aleyhine olacağı ifade edildi. Toplantı tutanağına kaydedilen bu maddelerde şube müdürlerinden şeflere, mühendislerden uzmanlara, Genel İdare Hizmetlerinden Yardımcı Hizmetlere birçok unvan için elde edilen gelir kalemleri bulunduğu belirtildi.

Meclis Sürecinin Belirsizliği

Toplu Sözleşme'nin Meclis'e gitmesi durumunda ise bu maddelerin akıbetinin belirsiz olduğu, Meclis'in toplantı tutanağındaki tüm maddeleri dikkate alarak karar vermeyeceğinin açık olduğu vurgulandı. Neyin ne kadar verileceğinin ise meçhul olduğu ifade edildi. Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini bir meçhule bırakmanın Memur-Sen olarak uygun görülmediği belirtildi.

Bize, hakeme üye göndermeyin diyenler; sorumluluk taşımayan, 58 maddeden habersiz olan ya da habersizmiş gibi davranan kesimlerdir.

Yetkili sendika olarak meseleye tepkisellikle değil, akıl ve mantıkla yaklaşıyoruz.

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için Kurul'da mücadele ediyoruz.

Sendikal Tecrübe ve Yasa Değişikliği İhtiyacı

Meselenin boyutlarını bilinçli olarak görmezden gelen ve kitleyi yanlış bilgilendiren kesimlerin yönlendirmelerini dikkate almayacak kadar sendikal tecrübe ve birikime sahip olduklarını belirten Memur-Sen, sendikacılığı nasıl yapacaklarını kimsenin öğretmeye kalkışmaması gerektiğini vurguladı. Sorumluluklarının öncelikle üyelerine ve toplu sözleşme masasında temsil ettikleri kamu görevlilerine olduğunu belirten sendika, memurun hak ve menfaatlerini siyasi ve sendikal çıkarlara kurban etmek isteyenlerin kendilerini meçhul bir yola sürüklemesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sendika Yasası Vurgusu

Yaşanan sorunun esas kaynağının mevcut sendika yasası olduğu, bu yasanın çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık ya da tarafsız bir hakem kararının mümkün olmadığı belirtildi. Yapılması gerekenin öncelikle yeni bir Sendika Yasasının ivedilikle çıkarılması olduğu ifade edildi.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaya devam edeceğini belirterek, kimsenin kendilerinden memuru meçhule bırakan yolu seçmelerini beklememesi gerektiğini vurguladı.

"BİRLİKTE ÖRGÜTLENDİKÖRGÜTLENEREK GÜÇLENDİK" paylaşımı yapıldı.