Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat

Kurasız hac ve özel hac vizesi adı altında yapılan aldatıcı reklamlara Reklam Kurulu'ndan müdahale! Ticaret Bakanlığı, kurasız hac ve özel hac vizesi vaatleriyle vatandaşları kandıran firmalara karşı harekete geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 09:58, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 10:01
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu "Kurasız Hac" ve "Özel Hacı" adı altında yapılan aldatıcı ve yanıltıcı reklamları engellemek için harekete geçti.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları, resmi prosedürler dışında "özel hac vizesi" ve "kurasız hac" gibi yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmalar Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu gündemine geldi.

Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura yöntemiyle belirlenen kişiler hac vizesi ile ibadetlerini ifa edebilmekteyken; "kurasız hac" ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşların, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda, hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor.

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan, "Hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin", "Özel hac vizesi", "Kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

BAKANLIK UYARDI

Mağduriyet yaşamamak için, kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularının esas alınması gerektiği belirtildi.


