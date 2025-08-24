Denizli'de orman yangını: Bir şüpheli gözaltında

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemede yangına sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilmişti. Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürmüş, yangının sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilmişti.



