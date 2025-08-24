İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki dev uyuşturucu operasyonunda 218 kg metamfetamin ve 81 kg kimyasal katkı maddesi yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 11:42, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 11:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre; operasyonda 218 kilogram metamfetamin, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."