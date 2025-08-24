Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın bağımsızlık günü öncesi samimi sözleri için teşekkür etti.

Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenski, paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin Mesajının Detayları

  • Zelenski, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkeler ve bölgesel ile küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığını belirtti.
  • Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalar için Erdoğan'a müteşekkir olduklarını vurguladı.
  • Tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini dört gözle beklediklerini ifade etti.


