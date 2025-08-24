TÜED: Hakem Kurulu tüm emeklilerin sesini duymalı

Seyyanen zam ve milli gelirden refah payı verilerek emeklilerin alım gücünün desteklenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Ergün, şunları kaydetti:

Ergün, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na yönelik yazılı açıklama yaptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net