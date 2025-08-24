Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda soruşturma genişliyor. Makina Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan'ın evinde ve ofisinde arama yapıldı.

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda soruşturma genişliyor.

Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada yeni bir gözaltı daha oldu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE CASUSLUK SUÇLAMALARIYLA YAKALANDI

Selahattin Yılmaz suç örgütü kapsamında faaliyet gösteren ayrıca casusluk iddiası bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.

MKE tarafından yapılan Suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi.

İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.


