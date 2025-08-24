Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 07:10, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 07:12
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.