DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin tarihi dönemeçte olduğu belirtilerek rezervlerin rekor seviyede olduğu, enflasyonun düştüğü ve piyasaların güven tazelediği ifade edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 19:57, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 20:10
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ekonomisi, uygulanan program sayesinde hem iç hem de dış şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezerv seviyesine ulaşılırken, enflasyon 14 aydır aralıksız düştü; borsa rekor kırarken Türkiye'nin kredi notu yükseldi. Ekonomi programının en dikkat çekici sonuçlarından biri, Merkez Bankası rezervlerindeki tarihi artış oldu. 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar olan brüt rezervler, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 176,5 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Bu tablo, hem finansal istikrarın hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. Programın etkisi borsalarda da kendini gösterdi. Borsa İstanbul BIST-100 endeksi haziran başında 9 bin puan seviyesindeyken, 11 bin 340 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gösterge faiz (2 yıllık tahvil) yaklaşık 900 baz puan gerilerken, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizleri yeniden yüzde 7'nin altına indi. Türkiye'nin risk primi (CDS) ise 703 baz puandan 267 seviyesine gerileyerek borçlanma maliyetlerinde kayda değer bir iyileşme sağladı. Temmuz 2025 itibarıyla enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Enflasyondaki düşüşle birlikte beklentiler de bütün kesimlerde iyileşti" denildi.

'SON 2 YILDA DEPREME YÖNELİK YATIRIMLAR İÇİN 3 TRİLYON HARCANDI'

Son 2 yılda depreme yönelik yatırımlar için yaklaşık 3 trilyon TL (75 milyar dolar) harcandığı belirtilerek, "Buna rağmen kamu maliyesinde disiplin korundu; faiz dışı harcamalarda milli gelire oranla yüzde 2,8 tasarruf sağlandı. 2025 Bütçe Kanunu'nda belirlenen nominal harcama tavanı kesin bir sınır olarak korunuyor. Hatta faiz dışı bütçe harcamalarında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe tavanının altında kalınması hedefleniyor. Kamuda yayımlanan tasarruf genelgesi sayesinde taşıttan hizmet binasına, enerji kullanımından kiralık araçlara kadar pek çok kalemde yüzde 30'a varan tasarruf sağlandı. Cari açıkta da tarihi bir iyileşme yaşandı. 2003-2022 döneminde ortalama yüzde 3,7 olan cari açık oranı, 2024'te milli gelirin yalnızca yüzde 0,8'i oldu ve altın hariç fazla verildi. 2025'in ise cari fazla ile kapatılması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELDİ'

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin performansını teyit etti. 2024 yılında üç büyük kuruluşun ikisinden ardı ardına iki kademe not artışı alan Türkiye, 26 Temmuz 2025'te Moody's'in yeni artırımıyla birlikte program uygulayan ülkeler arasında en güçlü not artışını alan ülke konumuna geldi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, Ağustos 2023'te 144 milyar dolarlık seviyeden 15 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara geriledi. Böylece KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26,2'den yüzde 1,8'e düştü. Tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri 2025 yılı şubat ayında sonlandırıldı. 23 Ağustos 2025'te yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenilenmesi ve açılışı tamamen sona erdirildi. Ekonomi yönetimi, önümüzdeki dönemde sanayi, yeşil ve dijital dönüşümü kapsayan 'üçlü dönüşüm' vizyonunu hayata geçiriyor. Hedef; Türkiye'yi küresel değer zincirlerinde üst sıralara taşıyan, kalıcı cari fazla üreten ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan güçlü bir ekonomik yapı kurmak."

