Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçileri Erciyes'te ağırlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilin neredeyse tamamından ve yurt dışından ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür etti.

Erciyes'in, milyonları zirvede buluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, kayak merkezinin sezonun açıldığı 18 Aralık 2025'ten bu yana 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes, 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferikleri, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle misafirlerine kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.