TESK'ten depremzede esnaf kredileri için vade çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnafa KOSGEB tarafından verilen kredilerin ödeme süresinin uzatılması için çağrı yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 16:42, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 16:42
TESK Genel Başkanı Palandöken, deprem bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen kredilerin esnafın ayakta kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Palandöken, "Biliyorsunuz yanında işçi çalıştıranlara 750 bin lira. Yine işletmeyi ayağa kaldırmak için 500 bin lira. Yine aynı şekilde az hasarı olanlara 300 bin lira gibi rakamlar verildi. Ama önümüzdeki ay maalesef bunların geri dönüş ödemeleri başlıyor. Esnafın mağduriyeti orada hala bitmedi, şehir tam manasıyla oturulacak hale gelmedi. İş yerleri gerçekten esnafın tam taşınacağı, ayağa kalkacağı dönemlere rast geldi. Biz diyoruz ki KOSGEB bunu belirli süre zarfında biraz daha uzatırsa esnaf sıkışmadan iş yerindeki yapacağı masrafları vesaireleri de bu 11 ilimizde çok önemliydi bu depremin etkileri. İş yerlerinin birçoğu da binaların altında olduğu için tamamen iş yerlerini kaybettiler" diye konuştu.

"Taksitler biraz daha uzun vadeye yayılırsa esnaf da rahat edecek"

Kredi ödemelerinin ötelenmesi ile hem esnafın hem de vatandaşın rahat edeceğine işaret eden Palandöken, "Bu paraların ödenmesi de aynı şekilde onların yine malzeme alması, iş yerlerindeki hasarı getirdiği zararların ödenmesi falan bu zaman dilimi içerisinde çok da yeterli olmadı. Ama verilen destekler gerçekten de eğer makul bir süre daha uzatılırsa ödeme güçlüğüne göre taksitler biraz daha uzun vadeye yayılırsa esnaf da orada rahat edecek. Tabii en önemlisi vatandaşımız rahat edecek. Yapılan yeni iş yerlerinde yeni müşterileriyle bu işlerini idame ettirmeye gayret edecekler. Bunun için bir çağrı yapıyoruz. Bunun belirli bir süre daha bu borcun ötelenmesiyle ilgili" ifadelerini kullandı.

