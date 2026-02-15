Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?

TBMM, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacıyla kurulan komisyonun ortak raporuna odaklandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un grubu bulunmayan partilerle yapacağı görüşmenin ardından komisyonun raporu oylaması bekleniyor. Taslak metinde en çok merak edilen "Umut Hakkı" başlığının yer almadığı, ancak kayyum uygulamasına son verilmesine dair tavsiyelerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 13:43, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 13:46
Yazdır
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak raporunda olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Meclis'te grubu bulunmayan partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek ardından da komisyon toplantısı için tarih belirlenecek.

O toplantıda, ortak raporun oylanması bekleniyor.

TASLAK RAPORDA "UMUT HAKKI" YOK

Taslak raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Taslak metinde, en çok tartışılan başlıklardan biri olan "umut hakkı"nın yer almadığı öğrenildi. Kayyum uygulamasına son verilmesine ilişkin ise tavsiye kararların yer aldığı belirtiliyor.

Taslak raporda, silah bırakacak terör örgütü mensupları için "müstakil" ve "geçici bir kanun"un hazırlanmasına yönelik ifadeler yer alıyor.

Sadece çerçevenin çizildiği raporda; kanunun maksadı, ne anlama geldiği, niye gerekli olduğu gibi başlıklara yer verilmiş durumda.

Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması, eve dönüşlerin teşvik edilmesi için toplumsal bütünleşme adımlarına yönelik önerilerle birlikte, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gibi tavsiyeler bulunuyor.

Bütün partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak rapora yeni haftada son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber