Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor

Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda "Aile Buluşmaları" etkinlikleri başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 12:35, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 12:40
Yazdır
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çorum'daki buluşmaya telefon bağlantısıyla katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Bakanlık tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde 13-15 Şubat tarihlerini kapsayan "Aile Buluşmaları" ile gençler bir araya geldi.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde "2025 Aile Yılı" çerçevesinde fondan yararlanan gençlerin evlilik süreçlerine katkı sunulması ve aile birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

81 il koordinasyonunda başlatılan programlarda, dünyaevine giren çiftlere yönelik aile içi iletişim sunumları, tecrübe paylaşımı söyleşileri ve interaktif yarışmalar düzenleniyor.

- Bakan Göktaş, genç çiftlere seslendi

Bu çerçevede Çorum'da Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yeni evli çiftlerin katılımıyla "Aile Buluşması" gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı aracılığıyla programa telefon bağlantısıyla katılan Bakan Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin evlilik yolunda yanlarında oluyoruz. Milletvekillerimizin büyük destekleriyle Meclisimizden geçen kanun düzenlemesiyle bu fon hayata geçti. Bugün bu mutlu gününüzde sizlere çok selamlar gönderiyorum. Bu güzel programa eşlik ettiğiniz ve davetimize geldiğiniz için sizleri ayrıca selamlıyorum. Şimdiden önümüzdeki yıllarınızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

- Maddi desteğin yanı sıra psikososyal rehberlik

Proje, ekonomik katkının yanı sıra sağlam temeller üzerine kurulu, huzurlu yuvaları teşvik etmek amacıyla geniş bir psikososyal destek mekanizmasını da kapsıyor.

81 ilde düzenlenen etkinliklerde, evliliğinde uzun yılları geride bırakmış "rol model" çiftler ile yeni evlenen gençler bir araya getirilerek tecrübe aktarımı sağlanıyor.

Uzman aile danışmanları ve eğitimcilerin sunumlarıyla zenginleşen programlarda, çift olma uyumu, aile içi iletişim ve "biz" olabilme bilincini pekiştirecek eğlenceli aktiviteler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

- Ramazan ayında iftar sofralarına misafir olunacak

Öte yandan Bakanlık, gençler ile kurulan gönül bağlarını manevi iklimde de pekiştirmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ramazan ayı içerisinde 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerin evlerine misafir olunacak.

Genç çiftlerin iftar sofralarına ortak olunarak, yeni kurulan yuvalara yönelik devlet desteğinin her aşamada devam edeceği vurgulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber