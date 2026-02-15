Galatasaray - Juventus maçına Hollandalı hakem
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u konuk edeceği maçta düdük çalacak hakem belli oldu. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 16:14, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 16:15
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı akşamı Juventus'u konuk edecek. Dev müsabakanın hakemi de belli oldu.
Buna göre Galatasaray - Juventus maçında Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie atandı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Juventus maçı saat 20.45'te başlayacak.