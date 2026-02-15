Davutoğlu'ndan açıklama: Gelecek Partisi ittifak yapacak mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Çekmeköy İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede partililere hitap eden Davutoğlu, siyaset anlayışlarının makam ve ikbal üzerinden tanımlanamayacağını belirterek, "Biz yola çıkarken cebini düşünenlerden değiliz. Biz yola çıkarken zihninde makam mevki düşünenlerden değiliz. Biz yola çıkarken insanlık adına hakikati haykırmak üzere Rabb'ine sığınanlardanız" ifadelerini kullandı.

"Adalet ve İçişleri değişikliği bir itiraf"

Adalet ve İçişleri bakanlıklarına yapılan atamaya değinen Davutoğlu, "Herkes daha kapsamlı değişiklik bekliyordu. İki bakanlık değişti. Adalet ve İçişleri. Ben bunu bir itiraf olarak görüyorum. Demek ki adaletle İçişlerinde çok ciddi bir sorun olduğunu fark ettiler. İnşallah fark etmişlerdir ve gereğini yaparlar" diye konuştu.

Türkiye'de kurumların itibar kaybı yaşadığını vurgulayan Davutoğlu, "Eğer bir ülkede adalet, siyaset ve Diyanet aynı anda itibar kaybediyorsa korkun" dedi.

Yargı sistemine duyulan güvenin sarsıldığını ifade eden Davutoğlu, "Bugün Türkiye'de adalete güvenen neredeyse hiç kimse kalmamış" şeklinde konuştu. Davutoğlu, ülkede 30 milyonun üzerinde dava bulunduğunu belirterek, bunun adalet sistemindeki tıkanıklığın göstergesi olduğunu ifade etti.

Davutoğlu, güvenlik sorunlarına işaret ederek, "Sokakları çeteler sarmış. Her yerde kuyumculardan haraç alan çeteler, gençler kariyerlerini üniversitelerde değil çetelerde aramaya başlamış. Uyuşturucu baronları etrafı sarmış" diye konuştu.

"Bizi iki kutba zorluyorlar"

Türkiye'de siyasetin iki kutuplu bir yapıya sıkıştırıldığını söyleyen Davutoğlu, "Öyle bir kutuplaşma yaşıyoruz ki hep şuna zorluyorlar bizi: Ya bu kutuptan olacaksın, ya bu kutuptan. Ya iktidardan olacaksın ya ana muhalefetten" dedi. Hakikati savunmaya devam edeceklerini belirten Davutoğlu, "Hiçbir kimse benim ağzımdan yanlışa sadece menfaat için sustuğumu görmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Üçüncü bir yol inşa edelim"

Davutoğlu, "üçüncü yol" için partilere çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, "Gelin üçüncü bir yol inşa etmek için gereğini yapalım" dedi. Bu kapsamda diğer siyasi partilerle temas kurduklarını, Yeniden Refah Partisi ile de görüşmeler yaptıklarını anlatan Davutoğlu, çağrılarının kişisel bir beklentiye dayanmadığını vurguladı. İttifak kurulup kurulmayacağına bakılmaksızın partinin yoluna devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, "İttifak kurulsun kurulmasın, Gelecek Partisi buradadır, burada olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyıl bu mu"

Ramazan ayının yaklaştığına işaret eden Davutoğlu, "Günlük fitre 240 lira. Otuz günde 7 bin 200 lira. Dört kişilik bir ailenin fitresi 28 bin 650 lira. Asgari ücret 28 bin 65 lira. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyıl bu mu" sorusunu yöneltti.

"Hiçbirimiz lüks iftar sofralarına oturmayacağız"

Davutoğlu, Kredi kartı ve bireysel borçların toplamının 6,1 trilyon liraya ulaştığını belirterek , lüks iftar sofralarına katılmama kararı aldıklarını belirtti. Davutoğlu, "Hiçbirimiz lüks iftar sofralarına oturmayacağız. Onlar açsa biz tok olamayız" diye konuştu.

"Yeni bir siyaset nesli yetiştireceğim"

Gençlere de seslenen Davutoğlu, "Benim birinci hedefim yeni bir siyaset nesli yetiştireceğim. İmanlı, bilgili, vicdanlı ve ahlaklı yeni bir siyaset nesli yetiştirmeye kararlıyım" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, partililere seçimlere her an hazır olunması çağrısında bulundu.