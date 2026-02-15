İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde kuvvetli fırtına denizin taşmasına neden olurken, yollar su altında kaldı.

15 Şubat 2026 19:25
İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı

Karşıyaka Vapur İskelesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı ile Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şube arasındaki bölgede deniz taşması nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar ayakkabılarını ellerine alarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

İlçede bazı ağaçlar kuvvetli fırtına nedeniyle devrildi.

Karşıyaka Tramvayı seferleri de hava muhalefeti ve deniz taşması nedeniyle Alaybey-Karşıyaka İskele ve Çarşı-Katip Çelebi Üniversitesi arasında kısmen yapılabildi.

Kordon'da da şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Kordon'da da denizin taşması sonucu sokaklarda sular birikti.

Araçların kordon boyunda zorlukla ilerledikleri görüldü.

Bazı vatandaşlar, ayaklarına torba geçirerek su içinde yürüdü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Konak Atatürk Caddesi 1476/1 sokak kesişiminden itibaren Gündoğdu Meydanı istikametine İZSU çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sayın yol kullanıcılarının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde de deniz taştı, balıkçı barınağı ve bazı bahçeler su altında kaldı.

