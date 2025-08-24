Malatya Akçadağ'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı!

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Saliha Tosun (74) ve Zöhre Gökalp (58) hayatını kaybederken, Kübra Çelik (29) ve Bartu Vedat Çelik (3) yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net