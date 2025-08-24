Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan bir minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Mersin'e tatile götürülen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. yönetimindeki minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D-400 kara yolunun kenarında duran tırın dorsesine arkadan çarptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Mahmut Ş., aracının freninde arıza oluştuğunu belirtti. Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durduğunu ve tam arabadan ineceği sırada şiddetli bir ses duyduğunu ifade etti. Diğer taraftan indiğinde servis aracının tırına çarptığını gördüğünü söyledi.

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."