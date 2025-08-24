Çocuklar arasında ölüm oyunu
Memur zammında gözler hakem heyetinde
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu

Çankırı Derebayındır köyünde, halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin düşük çıkması, gaz sızıntısı ihtimalini güçlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 08:37, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 08:39
Çankırı'nın Orta ilçesindeki termal su kaynağı yakınında yaşlı bir çiftin cesedi bulundu. Çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Derebayındır köyünde, halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı yakınında 2 kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesetlerin İbrahim Akkoç (75) ile eşi Şerife Akkoç'a (75) ait olduğu belirlendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AFAD ekiplerince bölgede yapılan ölçümlerde oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Gaz sızıntısı

Bu durumun çiftin gaz sızıntısı sonucu oksijen yetersizliğinden ölmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini dile getiren Taşolar, cenazelerin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastaneye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan, ilk incelemede çiftin bedeninde dışarıdan müdahaleye dair bir iz bulunmadı.

Çiftin yakını Rüstem Çelik, karı kocanın dün akşam saatlerinde bölgeye gittiğinin görüldüğünü, daha sonra başka bir köyden vatandaşın şifalı su kaynağı yakınlarında çifti hareketsiz bularak durumu bildirdiğini söyledi.


