Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu
İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi geç kız, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 18:47, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 18:50
İç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan (24) haber alamayan
yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz
halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan
incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin
incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özel bir üniversitede eğitim gördüğü öğrenilen Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi. Yakınları cenazede büyük üzüntü yaşadı.