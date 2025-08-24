Saldırıya uğrayan kadını KADES sayesinde polisin anında müdahalesi kurtardı

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, davet üzerine kız arkadaşının evine giden Sedef A. (26), iddiaya göre burada Tayfun T.'nin (28) saldırısına uğradı. Şahsın kendisine saldırması üzerine telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması'ndaki (KADES) tek bir tuşa basarak yardım isteyen Sedef A., Aksaray emniyetini alarma geçirdi. Program sayesinde genç kadının bulunduğu konum emniyete giderken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından kadının konumu hemen ekiplere iletildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, Sedef A. ve arkadaşını koruma altına aldı. Tayfun T. gözaltına alınırken, polis ekipleri saldırıya karıştığı iddia edilen bir başka şahsın daha peşine düştü. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.