Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı!
Ankara'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu! Şoförün hızlı müdahalesiyle yolcular kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 12:20, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 12:21
Ankara'da bir yolcu otobüsü alev alev yandı.
Olay Anadolu Otoyolu üzerinde Kızılcahamam mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yaşandı.
Durumu fark eden şoför alev alan otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi yaralanan olmadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.