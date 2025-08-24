Ankara'da yolcu otobüsü alev alev yandı!

İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi yaralanan olmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden şoför alev alan otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.

Olay Anadolu Otoyolu üzerinde Kızılcahamam mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yaşandı.

