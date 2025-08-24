Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, ürün gamını renklendirmeye devam ediyor. SUV modelinin ardından Eylül ayında satışa sunulacak olan T10F sedan için iki yeni renk seçeneği duyuruldu. "Mardin" ve "Urla" adını taşıyan bu renkler, markanın hikaye anlatımına kültürel ve bölgesel bir dokunuş kattı.

Mardin rengi, bölgenin meşhur badem şekerinden ilham alınarak sıcak tonlarda tasarlanırken, Urla rengi Ege'nin yeşilinden esinlendi. Bu iki yeni eklemeyle birlikte Togg'un renk kartelası sekiz farklı seçeneğe yükselmiş oldu.

Togg T10F'in Teknik Özellikleri



Yeni sedan model T10F, yalnızca tasarım değil performans açısından da dikkat çekiyor. WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, hızlı şarj desteğiyle yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 28 dakikada ulaşabiliyor. 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede çıkan T10F, yüksek performans ve uzun menzili bir arada sunmayı hedefliyor.

Aracın iç tasarımında ise dijitalleşme ön planda. 12,3 inç gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik ek kontrol ekranından oluşan toplam 41,3 inçlik dijital kokpit kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca hızlı mobil internet, Wi-Fi erişim noktası ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle donatılan T10F, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.