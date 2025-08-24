Acil Müdahalede Yeni Dönem: ATV Ambulanslar Geliyor

🚑 Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV Ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı'nda,. pic.twitter.com/NFrkLVG5Y3

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, sağlık alanında yenilikçi fikirler ön plana çıkarılıyor ve destekleniyor. Bu tür projeler, ülkemizin sağlık hizmetlerinde çağdaş çözümler geliştirmesine katkı sağlıyor.

