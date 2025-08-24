Acil Müdahalede Yeni Dönem: ATV Ambulanslar Geliyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, acil müdahaleler için geliştirilen ATV ambulans prototipinin test edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen ATV ambulans prototipinin test edildiğini açıkladı.
ATV Ambulansın Özellikleri ve Kullanım Alanları
- Sedyeli ATV prototipi ile acil müdahalelerde hızlı ulaşım sağlanıyor.
- Dağlık, ormanlık ve kırsal alanlarda etkili kullanım imkanı sunuyor.
- Kalabalık etkinliklerde sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini artırıyor.
Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, sağlık alanında yenilikçi fikirler ön plana çıkarılıyor ve destekleniyor. Bu tür projeler, ülkemizin sağlık hizmetlerinde çağdaş çözümler geliştirmesine katkı sağlıyor.
